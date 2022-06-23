Попытки напряжения могут возникать, – Братчук напомнил о затишье из Приднестровья

Угроза наступления россиян из Приднестровья остается маловероятной. Однако попытки сделать источник напряжения имеют место.

В частности, может активизироваться работа диверсионно-разведывательных групп. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Братчук, спикер штаба Одесской ОВА.

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"Дурак мыслью богатеет". То, что они себе планируют – им не удастся. Другого фронта не будет. Все меры, касающиеся охраны и обороны государственной границы, позиций Вооруженных сил, отрабатывающих свои боевые задачи, не позволят сделать то, о чем мечтают россияне,

– замечает он.

Братчук подчеркнул, что на сегодня – все под контролем.

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"Реалии военного времени тревожны для людей. Однако наша уверенность в победе – есть. Она может быть эмоционально сложной в восприятии, ведь хотелось бы сегодня. Но, возможно, и не завтра, и даже не после завтра...", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что давать прогнозы во время войны – дело не очень полезное. "Но мы верим в то, что все, что мы делаем – не зря. Все будет Украина. Только так", – резюмировал Братчук.

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Украинские защитники и защитницы готовы дать отпор врагу, с какой территории он к нам не пришел бы. Да, Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Речь идет о возможном наступлении оккупантов как с территории Беларуси, так и с территории непризнанного Приднестровья.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в очередной раз подчеркнула, что Россия использует территорию Беларуси для совершения агрессии и нанесения ракетных ударов. Кроме того, там проводят лечение раненых, а также держат свои резервы под видом учений.

"Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы – безусловно есть и его рассматривают", – подытожила Маляр.

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