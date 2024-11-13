Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Главное из обращения Зеленского

Был доклад Главкома Сырского: фронт, и больше всего внимания – Донецкой области. Также – попыткам оккупанта расширить наступательные действия, в частности это Купянское направление; я благодарен всем нашим подразделениям за стойкость,

– сообщил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что продолжается работа над пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины. В среду, 13 ноября, состоялись совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, а также ответственными в Офисе президента по направлениям, секретарем СНБО.

"Включаем в документ и то, что предлагали общественные организации. Будут продолжаться и в дальнейшем такие обсуждения со всеми, чья экспертиза может поддержать государство. Нужен детальный, доктринальный подход. Чтобы наше государство сейчас выстояло. И надо дожать Россию до честного мира", – указал украинский гарант.

Кроме этого Зеленский рассказал, что имел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия – лидер в поддержке именно ПВО. И мы обсудили сейчас поставки еще одной системы IRIS-T и работу в дальнейшем над развитием воздушного щита" – указал он.