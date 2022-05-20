Попытки штурма, глухая оборона и обстрелы: какая ситуация на направлениях наступления врага

Продолжаются 86 сутки полномасштабной войны с Россией. На отдельных направлениях зоны боевых действий оккупанты пытаются наступать и удерживать взятые позиции.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины предоставили оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 20 мая.

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По информации наших военных, российские кафиры продолжают вести наступление в Восточной операционной зоне. Они обстреливают местность вдоль линии столкновения, а также в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

Кроме того, враги наносят ракетные удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам в разных регионах Украины и обстреливают города из артиллерии. К сожалению, это приводит не только к значительным разрушениям, но и к многочисленным жертвам среди гражданских.

Харьковщина и Донбасс

На Слобожанском направлении , а именно – к северу от Харькова, российские оккупанты совершали артиллерийские обстрелы украинских позиций. Также захватчики нанесли авиаудары и провели дистанционное минирование маршрутов возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении враг сосредоточился на ведении наступательных действий. Оккупанты перегруппируют войска и пытаются накопить материально-технические ресурсы.

Россияне обстреливали из артиллерии позиции украинских военных к югу и юго-западу от Изюма, а также проводили воздушную разведку с помощью беспилотников "Орлан-10". В районе села Яремовка Изюмского района враги пытаются навести понтонную переправу через Северский Донец.

Украинские военные продолжают давать отпор врагу / Фото Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях Харьковской области продолжает блокировать сотовую связь украинских операторов. В условиях информационной блокады населения захватчики распространяют пропагандистские материалы и налаживают трансляцию российских радио и телевидения.

В Донецком направлении враг пытается вести активные бои. В частности, обстреливали позиции подразделений ВСУ в районах Лимана, Северского, Лисичанска и Северодонецка.

На Бахмутском направлении идет враждебное наступление при поддержке артиллерии. Оккупанты хотят взять новые рубежи в районе Попасной, однако это им не удается. Так же безуспешно наступление, которое россияне с артиллерией и штурмовой авиацией ведут на Кураховском направлении .

В Мариуполе продолжают проводить фильтрационные мероприятия местного населения.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлениях кафиры сосредоточились на содержании занятых ранее рубежей. Также они проводят разведку и занимаются инженерным оборудованием позиций и логистическим обеспечением подразделений.

Россияне продолжают работать над оборудованием второй линии обороны. В частности, заменяли мост через реку Ингулец в районе Давидового Брода, чтобы воспрепятствовать наступлению украинских подразделений.

Российские подразделения нуждаются в докомплектовании после боев с ВСУ / Фото Генштаб ВСУ

В районе легендарной Чернобыевки противники совершили перемещение примерно 130 единиц военной техники в рамках комплектования подразделений.

На Бессарабском направлении вражеские спецслужбы работают над дестабилизацией ситуации в регионе. Они распространили информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.

Волынское и Полесское направления

Хотя сейчас в областях, граничащих с Беларусью, спокойно, заметно движение военных у границы. Так, около 7 батальонов Вооруженных сил республики выполняют задачи по прикрытию участка границы украинско-белорусской границы.

Кроме того, на отдельных полигонах Беларуси развернули 2 ракетных дивизиона комплекса "Точка-У" и дивизион РСЗО "Смерч". Угроза ракетно- бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с той территории до сих пор существует.

Следует отметить, что на 22 июня – 1 июля в Гомельской области запланировано проведение собрания, в котором будут участвовать военнообязанные.

Доверяйте только проверенным источникам. Продолжайте тотальное сопротивление оккупантам. Итого победим!

– призывали в Генштабе в итоге вечернего свода.

Оперативная сводка Генштаба 20 мая: смотрите видео

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