Враг не покидает попыток штурма на Донбассе: у Соледара и Бахмута наступление завершилось провалом

россияне пытались вести наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы, но снова потерпели поражение. Все усилия врага полностью захватить Донбасс остаются напрасными.

оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донбасса. За прошедшие сутки враг обстрелял 8 населенных пунктов в районе Бахмута. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 26 августа.

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россияне неудачно наступают на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении под огонь попали районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не достиг,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация по другим направлениям Донбасса

На Краматорском направлении враг обстрелял позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

На Новопавловском направлении российские оккупанты продолжали атаковать район возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

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