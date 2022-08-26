Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донеччини. За минулу добу ворог обстріляв 8 населених пунктів в районі Бахмута. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 26 серпня.

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росіяни невдало наступають на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав,

– мовиться в повідомленні.

Яка ситуація на інших напрямках Донбасу

На Краматорському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжували атакувати район біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

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