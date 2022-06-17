Пора дедушке Байдену лично взглянуть на другую Украину

Судя по публичным заявлениям Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса, визит в Украину глав четырех стран ЕС прошел для нас вполне успешно. "Зрады" не произошло. Напротив, заявления европейских гостей отвечали нашим интересам.

Европа прозрела

Безусловно, нужно еще дождаться завершения рассмотрения вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, тогда и будем делать выводы.

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Но предварительный вывод положительный – визиты в Киев, а еще, особенно в Ирпень и Бучу, влияют на наших партнеров правильным образом.

Они начинают и более чувствительно и реалистично воспринимать войну России против Украины.

Что по США

В этом контексте возникает очень актуальный вопрос – нашему внешнеполитическому блоку нужно сконцентрироваться на том, чтобы убедить американских друзей в необходимости приезда в Киев Президента США Джо Байдена.

А то из США приходят очень неоднозначные новости. То CNN говорит (со ссылкой на анонимные источники в западных разведках), что есть только три сценария дальнейшего развития войны в Украине, и среди них почему-то нет сценария, положительного для Украины.

Так, NBC News сообщает, что Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику по поддержке Украины вплоть до ее победы над Россией. Якобы Президент США выразил обеспокоенность тем, что такие слова могут задать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой.

Вообще, Президент Джо Байден все больше напоминает мне мягкую и умеренную копию Канцлера Шольца. Заявления правильные и даже радикальные, но политические решения не всегда соответствуют резким наставлениям. Хотя у лидера США правильных для нас решений гораздо больше, чем у главы Правительства ФРГ, но страхи перед Путиным у Байдена те же, что и у Шольца.

Новая Украина

Пора, чтобы дедушка Байден посмотрел на другую Украину. Не на то, что он посещал во времена своего вице-президентства, а на Украину, которая храбро и отчаянно защищает себя и демократические ценности Западного мира от нашествия имперской и диктаторской России. Нужно посмотреть на реалии войны своими глазами.

Есть смысл ощутить мужество украинцев и зарядиться им для более мощного противостояния российской агрессии. Путинскую Россию можно побеждать и не стоит бояться. Но для этого необходимо должное оружие и боеприпасы в нужных объемах.

Понятно, что у американских спецслужб есть предостережения по вопросам безопасности. Но в Киеве уже побывали все влиятельные европейские лидеры и вообще большинство лидеров европейских стран. И никаких проблем с безопасностью не возникло.