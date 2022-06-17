Європа прозріла

Безумовно, треба ще дочекатися завершення розгляду питання про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, тоді і будемо робити висновки.

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Але попередній висновок позитивний – візити до Києва, а ще, особливо, до Ірпеня та Бучі, впливають на наших партнерів правильним чином.

Вони починають і більш чутливо і більш реалістично сприймати війну Росії проти України.

Що по США

У цьому контексті виникає дуже актуальне питання – нашому зовнішньополітичному блоку треба сконцентруватися на тому, щоб переконати американських друзів у необхідності приїзду до Києва Президента США Джо Байдена.

А то з США доходять дуже неоднозначні новини. То CNN каже (з посиланням на анонімні джерела в західних розвідках), що є лише три сценарії подальшого розвитку війни в Україні, і серед них чомусь не має сценарію, позитивного для України.

То NBC News повідомляє, що Президент США Джо Байден закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та главу Пентагону Ллойда Остіна після візиту до Києва пом'якшити риторику щодо підтримки України аж до її перемоги над Росією. Нібито Президент США висловив занепокоєння, що такі слова можуть задати нереалістичні очікування і збільшити ризики втягування Вашингтона в прямий конфлікт із Москвою.

Взагалі Президент Джо Байден все більше нагадує мені м'яку і помірковану копію Канцлера Шольца. Заяви правильні і навіть радикальні, але політичні рішення не завжди відповідають різким настановам. Хоча у лідера США правильних для нас рішень набагато більше, ніж у очільника Уряду ФРН, але страхи перед Путіним у Байдена ті самі, що і у Шольца.

Нова Україна

Настав час, щоб дідусь Байден подивився на іншу Україну. Не на ту, що він відвідував в часи свого віцепрезидентства, а на Україну, яка хоробро і відчайдушно захищає себе і демократичні цінності Західного світу від навали імперської і диктаторської Росії. Потрібно подивитися на реалії війни на власні очі.

Є сенс відчути мужність українців і зарядитись нею для більш потужного протистояння російській агресії. Путінську Росію можна перемагати, і не варто боятися. Але для цього необхідна належна зброя і боєприпаси у потрібних обсягах.

Зрозуміло, що у американських спецслужб є перестороги щодо питань безпеки. Але в Києві вже побували всі впливові європейські лідери, і взагалі більшість лідерів європейських країн. І жодних проблем з безпекою не виникло.