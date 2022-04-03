Приглашение для Меркель и Саркози и спецмеханизм расследований: новое обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 3 марта обратился к украинцам. Президент предупредил, что в этот раз будет без приветствия, потому что не хочется говорить ни одного лишнего слова.

Президент заявил, что в городах, откуда были изгнаны российские оккупанты, – сотни убитых мирных людей: замученных и расстрелянных. Заминированные территории и тела жертв, сообщает 24 канал.

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Зеленский отметил, что на украинской земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники и мародеры. Они называют себя армией, но после всего, что сделали, заслуживают только смерти.

"Каждая мать русского солдата должна увидеть тела убитых"

Украинский лидер заявил: он хочет, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых украинцев в Буче, Ирпене, Гостомеле. Зеленский спросил, что эти люди сделали? Зачем их убили. Что сделал мужчина, ехавший по улице на велосипеде?

Президент спросил, зачем было пытать до смерти гражданских людей в обычном мирном городе? Зачем было душить женщин после того, как вырвали серьги у них из ушей. Как можно было насиловать женщин и убивать их на виду у детей? Как можно было издеваться над телами убитых? Раздавливать их танками. Зеленский спросил: что сделал России мирный город Буча?

Также президент обратился к матерям оккупантов.

Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца,

– заявил Зеленский.

"Образ России умер вместе с замученными украинцами"

Украинский лидер подчеркнул, что он хочет, чтобы все руководители России увидели, как выполняют их приказы. Такие приказы – такое исполнение. Ответственность за это – солидарна. За убийства, за пытки, за человеческие руки, оторванные взрывами, лежащие на улице. За выстрелы в затылок связанным людям.

Зеленский подчеркнул, что вот так будут теперь воспринимать Россию. Это ее образ. Российская культура и человеческий образ умерли вместе с украинцами и украинками, к которым пришли оккупанты.

"Каждого преступника внесут в "Книгу палачей"

Президент принял решение о создании специального механизма для расследования и судебного разбирательства каждого преступления, которое оккупанты совершили на территории Украины. Национальные и международные следователи, прокуроры и судьи должны работать вместе.

"Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, развязавших или каким-либо образом участвовавших в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", – заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в разное время мир видел уже много военных преступлений. Однако пора сделать все, чтобы "военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле".

Зеленский пообещал, что каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан.

Преступления в Буче будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН

Президент заявил, что враг был изгнан с территории нескольких областей. В то же время, под контролем российских захватчиков остаются оккупированные районы других областей.

Зеленский предположил, что после изгнания врага оттуда могут открыться еще более страшные вещи – еще больше смертей и издевательств. Ибо такова природа русских оккупантов. Президент подчеркнул, что это уроды, которые не умеют иначе.

Президент подчеркнул: партнеров Украины подробно проинформируют обо всем, что происходило на временно оккупированной территории Украины.

"Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН", – заверил Зеленский.

Он также подчеркнул, что обязательно будет новый санкционный пакет против России. Однако этого мало. Нужны еще выводы не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти в Украину.

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