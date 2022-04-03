Президент заявив, що у містах, звідки вигнали російських окупантів, – сотні вбитих мирних людей: закатованих та розстріляних. Заміновані території та навіть тіла жертв.

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Зеленський зауважив, що на українській землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники та мародери. Вони називають себе армією та після всього, що зробили, заслуговують тільки на смерть.

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