Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что возмущена этим известием.

Актуально Саакашвили среди ночи силой вывезли из больницы в тюрьму, – Ясько

Она подчеркнула, что состояние здоровья Саакашвили критическое и вызывает беспокойство. После трех гипертонических кризисов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. Медицинскую помощь в полном объеме он так и не получил, а решение по стратегии лечения принималось медиками разных профилей.

Поражает цинизм, каким образом это было сделано. Больного Михеила против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов,

– возмутилась Денисова.

Украинский омбудсмен констатировала, что перевозка в таком состоянии Саакашвили обратно в пенитенциарное учреждение является нарушением правил обращения с заключенными. Как разъяснила Денисова: больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, должны переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы.

Такие действия грузинских властей она расценила как пытки и способ лишения гражданина Украины права на жизнь. Также Денисова обратилась к народной защитнице Грузии Нино Ломджарии и призвала ее посетить Михеила Саакашвили.

Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, которые нарушают права гражданина Украины Михеила Саакашвили и требовать от грузинских властей восстановить его права,

– подытожила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Отметим, что Михеила Саакашвили в ночь на 30 декабря принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Это произошло в 02:00 по местному времени. Адвокатов политика, по их словам, не сообщали о переводе их подзащитного. Они назвали случившееся "похищением".

Что Саакашвили делает в Грузии

Михеил Саакашвили еще в начале сентября 2021 года публично заявил, что намерен приехать в Грузию на день муниципальных выборов 2 октября. На родине политик находился в розыске.

Вечером 2 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.

В знак протеста политик объявил голодовку. Ранее в грузинском Минздраве прокомментировали состояние Саакашвили. Там оценивают его как удовлетворительное. В ведомстве заверили, что политик не нуждается в лечении за пределами страны.

Впрочем, психологи утверждают, что у бывшего президента Грузии – синдром посттравматического стрессового расстройства. Они настаивают на том, что политику нужна реабилитация.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Возмущена известием о перевозке гражданина Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в руставское тюремное заведение. Поражает цинизм, каким образом это было сделано. Больного Михеила против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов.

Перевозка в таком состоянии Михеила Саакашвили обратно в пенитенциарное учреждение является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.

Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, которые нарушают права гражданина Украины Михеила Саакашвили и требовать от грузинских властей восстановить его права.