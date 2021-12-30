Про це розповіла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що обурена цією звісткою.

Актуально Саакашвілі серед ночі силою вивезли з лікарні до в'язниці, – Ясько

Вона наголосила, що стан здоров'я Саакашвілі критичний і викликає занепокоєння. Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не підіймався з ліжка. Медичну допомогу у повному обсязі він так і не отримав, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів.

Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів,

– обурилася Денісова.

Українська омбудсменка констатувала, що перевезення у такому стані Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням правил поводження з в'язнями. Як роз'яснила Денісова: хворих в'язнів, які потребують послуг спеціаліста, мають переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні.

Такі дії грузинської влади вона розцінила як катування і спосіб позбавлення громадянина України права на життя. Також Денісова звернулася до Народної захисниці Грузії Ніно Ломджарії та закликала її відвідати Міхеіла Саакашвілі.

Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та вимагати від грузинської влади відновити його права,

– підсумувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Зауважимо, що Міхеіла Саакашвілі у ніч на 30 грудня примусово перевезли з лікарні до в'язниці. Це сталося о 02:00 за місцевим часом. Адвокатів політика, за їхніми словами, не повідомляли про переведення їхнього підзахисного. Вони назвали те, що трапилося, "викраденням".

Що Саакашвілі робить у Грузії

Міхеіл Саакашвілі ще на початку вересня 2021 року публічно заявив, що має намір приїхати до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня. На батьківщині політик перебував у розшуку.

Ввечері 2 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі розповів, що Саакашвілі затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.

На знак протесту політик оголосив голодування. Раніше у грузинському МОЗ прокоментували стан Саакашвілі. Там оцінюють його як задовільний. У відомстві запевнили, що політик не потребує лікування за межами країни.

Втім, психологи стверджують, що у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.

Текст публікації Людмили Денісової:

Обурена звісткою про перевезення громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю в Горі до руставського тюремного закладу. Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів.

Перевезення у такому стані Міхеіла Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, положення якої зобов'язує хворих в'язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні.

Ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та вимагати від грузинської влади відновити його права.