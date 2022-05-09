"Поражена стойкостью украинского народа": генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку

Мария Пейчинович-Бурич 9 мая приехала на освобожденную от российских оккупантов Киевщину. В сопровождении Эмины Джапаровой она осмотрела Ирпень и Бородянку.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы сообщил на своей странице в социальных сетях.

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С Эминой Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину,

– отметила Мария Пейчинович-Бурич.



Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку / Фото с твиттера Марии Пейчинович-Бурич

В свою очередь заместитель министра иностранных дел обнародовала фото и указала, что визит генеральной секретарши в Украину важен, ведь позволяет убедиться в военных преступлениях России, совершенных в Ирпене и Бородянке, где невиновные жертвы подверглись массовым зверствам, в частности:

бомбардировок домов;

внесудебных казней;

умышленных расстрелов;

изнасилований;

пыток.

Масштаб и жестокость российских зверств на Киевщине и в других украинских городах – за пределом понимания. Российские захватчики сознательно хотят уничтожить Украину так же, как это делают с крымскими татарами в оккупированном Крыму,

– подчеркнула Эмине Джапарова.

"Наша общая ответственность – наказать виновных", – подытожила украинская дипломатка.



Мария Пейчинович-Бурич приехала в Ирпень и Бородянку / Фото с твиттера Эмины Джапаровой

Трюдо и Гарахани посетили Киевщину

Джастин Трюдо 8 мая прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Он посетил разрушенный город Ирпень, где увидел ужасающие последствия пребывания там оккупантов.

Премьер хотел воочию увидеть ужас, который совершили с городом российские оккупанты. Мол, самое большое впечатление произвело то, что Россия атаковала именно гражданские объекты.

В тот же день в Киевскую область приехали глава парламента Норвегии Масуд Гарахани и глава МИД Анникена Гуйтфельд. Они посетили Бучу и Ирпень и увидели последствия зверств рашистов.

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Совет Европы создал экспертную группу для помощи Офису генпрокурора в расследовании военных преступлений. Мария Пейчинович-Бурич ранее призывала расследовать зверства русских военных в Буче и привлечь к ответственности всех виновных.