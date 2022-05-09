"Поражена стойкостью украинского народа": генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку
Источник:Мария Пейчинович-Бурич в твиттере
Мария Пейчинович-Бурич 9 мая приехала на освобожденную от российских оккупантов Киевщину. В сопровождении Эмины Джапаровой она осмотрела Ирпень и Бородянку.
Об этом генеральный секретарь Совета Европы сообщил на своей странице в социальных сетях.
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С Эминой Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину,
– отметила Мария Пейчинович-Бурич.
Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку / Фото с твиттера Марии Пейчинович-Бурич
В свою очередь заместитель министра иностранных дел обнародовала фото и указала, что визит генеральной секретарши в Украину важен, ведь позволяет убедиться в военных преступлениях России, совершенных в Ирпене и Бородянке, где невиновные жертвы подверглись массовым зверствам, в частности:
- бомбардировок домов;
- внесудебных казней;
- умышленных расстрелов;
- изнасилований;
- пыток.
Масштаб и жестокость российских зверств на Киевщине и в других украинских городах – за пределом понимания. Российские захватчики сознательно хотят уничтожить Украину так же, как это делают с крымскими татарами в оккупированном Крыму,
– подчеркнула Эмине Джапарова.
"Наша общая ответственность – наказать виновных", – подытожила украинская дипломатка.
Мария Пейчинович-Бурич приехала в Ирпень и Бородянку / Фото с твиттера Эмины Джапаровой
Трюдо и Гарахани посетили Киевщину
- Джастин Трюдо 8 мая прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Он посетил разрушенный город Ирпень, где увидел ужасающие последствия пребывания там оккупантов.
- Премьер хотел воочию увидеть ужас, который совершили с городом российские оккупанты. Мол, самое большое впечатление произвело то, что Россия атаковала именно гражданские объекты.
- В тот же день в Киевскую область приехали глава парламента Норвегии Масуд Гарахани и глава МИД Анникена Гуйтфельд. Они посетили Бучу и Ирпень и увидели последствия зверств рашистов.
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