Напомним, украинские дроны 17 апреля атаковали военный объект на территории Мордовии. Целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер", который входит в противоракетную оборону России.

Смотрите также ГУР уже второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер": в чем ее особенность

Последствия атаки по РЛС "Контейнер" в Мордовии

OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки, где видно 200-метровый участок выжженной земли возле антенны российской РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии, которая была атакована 17 апреля.

Об этом сообщил на своей странице в X (ранее твитер) OSINTtechnical в пятницу, 19 апреля.

Как можно увидеть на снимках, которые сделали днем 19 апреля, в районе 590-го отдельного радиотехнического узла воинской части 84680 в российском Ковылкино (Мордовия) видно большой участок выжженной земли.

OSINT-аналитики отметили, что "Контейнер" предназначен для обеспечения "мониторинга воздушного пространства на большие расстояния и обнаружения баллистических ракет".

Детали о поражении РЛС "Контейнер"