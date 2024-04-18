Система, по которой удалось нанести удар, имеет вид дуги. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что похожие дуги можно увидеть в зоне отчуждения в Чернобыле.

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В чем ценность РЛС "Контейнер"

Россия использует такие станции, чтобы видеть возможные пуски баллистических ракет и мониторить воздушное пространство вокруг на расстоянии около 3 тысяч километров.

Однако стоит заметить, что эти системы достаточно старые. Например, за рубежом их уже используют для того, чтобы мониторить границы от браконьеров или от торговцев наркотиками. Современный мир давно использует спутниковые системы, которые позволяют значительно лучше получать информацию о ситуации вокруг, видеть запуски ракет, самолеты, их перемещение.

Россия дальше использует старые, советские технологии, чтобы мониторить воздушное пространство. Согласно тактико-техническим характеристикам, система действительно может видеть на расстояние около 3 тысяч километров. Это, например, где-то до Монреаля, если говорим о европейском континенте, и большинство арабского полуострова, то есть Иран, Ирак, Израиль,

– рассказал Анатолий Храпчинский.

Но существенная разница этой станции в том, что она имеет "мертвую зону", около 800 – 900 километров. То есть она не может видеть на этом расстоянии возле себя. РЛС замечает начиная с правобережья Украины. Поэтому удар серьезно повлияет на возможность оккупантов мониторить территорию нашего государства.

Мы сможем свободнее чувствовать себя в своем воздухе, активнее оперировать самолетами, в частности F-16, которые получим,

– отметил авиаэксперт.

Мог ли удар по РЛС быть "красной линией"

После сообщений о поражении "Контейнера" западные издания начали писать о якобы переходе "красных линий" по ядерному оружию. Теперь Владимир Путин якобы может нанести ответный удар.

РЛС "Контейнер" действительно относится к системам противоядерной защиты, то есть она позволяет России выявлять пуски ядерных и баллистических ракет. Поэтому, вероятно, журналисты восприняли это как угрозу ядерной безопасности.

Но тут вспомним, что Россия использует для защиты своего воздушного пространства эти радиолокационные системы старого образца. Тогда мы можем только представить, какие ядерные ракеты она сможет применить. Это уже старый мир,

– подчеркнул Храпчинский.

Страна-агрессор изо всех сил пытается модернизировать то, что уже не поддается модернизации. Хотя развитые страны давным-давно используют другие технологии.

Относительно последствий поражения, то все зависит от того, куда именно удалось попасть. Определенные элементы можно быстро отремонтировать, но если говорим об уничтожении центра управления или систем, которые позволяют РЛС работать, тогда это будет свидетельствовать о выводе из строя на долгое время.

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