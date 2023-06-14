Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он рассказал инсайд, что Путин говорил российским элитам, что эту войну против Украины им уже не выиграть.

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Поэтому Россия будет активно работать над тем, чтобы заморозить войну с потенциальной новой войной. Для Путина это идеальный вариант.

Для нас эта история очень опасна. Они хотят сделать так, чтобы мы думали, что выиграли, а они нас со временем раскатают. Если услышите, что к осени кто-то планирует выборы, то знайте, что это просто тихий план капитуляции и подписание "заморозки", которая выгодна Путину. Это точно не годится,

– заметил Давидюк.

Россию нужно трансформировать

Как отметил Давидюк, Россию обязательно необходимо трансформировать. Она может развалиться или остаться на собственных территориях. Но важно, чтобы страна-агрессорка больше не могла угрожать Украине. И Киев должен принять в этом участие.

Будущий проект России может походить на монархию. К примеру, нечто схожее было с Испанией после Второй мировой войны.

Есть государства, которые не разделялись после Второй мировой. К примеру, Испания. Не приняла участие в войне, хотя за гражданскую войну их можно было наказывать. Их взяли в "лайтовый" сценарий. Ближе к политическому концу Франко они совершили монархию. Можно так и с Россией. Им надо на кого-то молиться,

– отметил Давидюк.

России нужно дать своему царя. Однако важно, чтобы он не имел реального влияния. Это могла бы быть слабая парламентская республика или парламентская федерация с царем, который имеет символические функции.

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Если бы в России была адекватная оппозиция, то о таких вещах можно было бы с ними говорить и моделировать. Однако есть только российские добровольцы, которые сосредоточены на боевых действиях. О политической составляющей пока речь не идет.

У России должен быть слабый политический аппарат с увековеченным лидером, который тоже должен быть слабым. Но пока такой план не с кем воплощать в России,

– рассказал Давидюк.

Ситуация в России: коротко