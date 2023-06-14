Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він розповів інсайд, що Путін говорив російським елітам, що цю війну проти України їм вже не виграти.

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Тому Росія буде активно працювати над тим, щоб заморозити війну з можливістю потенційної нової війни. Для Путіна це – ідеальний варіант.

Для нас ця історія надзвичайно небезпечна. Вони хочуть зробити так, щоб ми думали, що виграли, а вони нас з часом "розкатають". Якщо почуєте, що на осінь хтось планує вибори, то знайте, що це просто тихий план капітуляції та підписання "заморозки", яка вигідна Путіну. Це точно не годиться,

– зауважив Давидюк.

Росію потрібно трансформувати

Як наголосив Давидюк, Росію обов'язково необхідно трансформувати. Вона може розвалитися або залишитися при власних територіях. Але важливо, щоб країна-агресорка більше не могла загрожувати Україні. І Київ має взяти в цьому участь.

Майбутній проєкт Росії може бути схожим на монархію. До прикладу, щось схоже сталося з Іспанією після Другої світової війни.

Є держави, яких не розділяли після Другої світової. Наприклад, Іспанія. Не взяла участь у війні, хоча за громадянську війну їх можна було карати. Їх взяли в "лайтовий" сценарій. Ближче до політичного кінця Франко вони зробили монархію. Можна так і з Росією. Їм треба на когось молитися,

– зазначив Давидюк.

Росії потрібно дати свого царя. Однак важливо, щоб він не мав реального впливу. Це могла б бути слабка парламентська республіка чи парламентська федерація з царем, який має символічні функції.

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Якби в Росії була адекватна опозиція, то про такі речі можна було б з ними говорити та моделювати. Однак наразі є лише російські добровольці, які зосереджені на бойових діях. Про політичну складову поки що не йдеться.

В Росії повинен бути слабкий політичний апарат з увіковіченим лідером, який теж має бути слабким. Але поки що такий план немає з ким втілювати в Росії,

– розповів Давидюк.

Ситуація в Росії: коротко