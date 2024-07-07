Чтобы обезопаситься от прилетов: в ВМС назвали ноу-хау, которое враг придумал для субмарин

Российские захватчики всеми силами пытаются обезопасить свои субмарины от возможных поражений. Для этого оккупанты даже придумали определенное ноу-хау.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что противодействовать подводным лодкам россиян можно.

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Что за ноу-хау придумали россияне для защиты субмарин от атак

Плетенчук отметил, что подводные лодки не могут постоянно находиться на глубине. Им так или иначе приходится возвращаться к пунктам базирования.

Чтобы обезопасить себя от прилетов, оккупанты даже разработали ноу-хау – во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что только ходовой мостик выглядит на поверхность,

– пояснил представитель.

Он также отметил, что в мире существуют средства противодействия подводным лодкам. Тем более в Черном море у россиян не что-то чрезвычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка".

"В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им – вопрос наличия технического оснащения", – сказал Плетенчук.

Какая территория акватории Черного моря является "мертвой" зоной для России

Дмитрий Плетенчук рассказал, что 25 тысяч квадратных километров Черного моря является "серой зоной" (при общеэкономической зоне Украины в 70 тысяч квадратных километров, – 24 Канал). На этом участке никто не может полноценно закрепиться и господствовать.

Мы там подставляемся под удары российской авиации, а они – под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморская, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение,

– сказал спикер.

Он также отметил, что так же обстреливать россияне могут с Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Поэтому не зря более 6 десятков гражданских судов стоят заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

"Для россиян же "мертвой" зоной можно считать чуть ли не всю акваторию Черного моря. Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную его часть, то сейчас даже в центральной части им опасно", – отметил Плетенчук.

Он также пояснил, что для России "мертвая" зона пролегает и возле Крыма, и в районе Керченского пролива также. Всюду, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них существует опасность.