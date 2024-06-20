Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал. По его словам, один морской дрон пробил фортификации – боновые заграждения, другой – поразил цели.

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Как удалось поразить российские "Тунцы"

Это мы видели во время поражения сразу четырех скоростных катеров типа Тунец. Под шквальным огнем авиации, артиллерии, стрелкового оружия, но это все не сработало. Один дрон уничтожил, повредил, поразил вражеские скоростные катера,

– рассказал Юсов.

Как пояснил представитель ГУР МО, такие операции не только ослабляют российский флот, но и ликвидируют высококлассных специалистов страны-агрессора.

Напомним, российские телеграмм-каналы 30 мая ориентировочно в 02:30 сообщили, что прекращали движение транспорта через Керченский мост. Местные жаловались, что слышали якобы по меньшей мере 10 взрывов возле мостового перехода.

Позже источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что в результате операции Главного управления разведки в Крыму были поражены два российских катера в рамках операции спецподразделения разведки.

Впоследствии в ГУР МО официально заявили, что 30 мая 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России.