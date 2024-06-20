Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает 24 Канал. В частности, в сети обнародовали соответствующие спутниковые снимки.

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Пожар на нефтебазе в Азове продолжается

Пожар продолжался и прошлой ночью. Расширился – это мягко сказано – перекинулся на другие объекты. То ли в частный сектор, или в Южный порт, по точности спутниковой съемки определить сложно,

– говорится в сообщении.

Спутниковые кадры пожара на нефтебазе / Фото "Крымский ветер" и "Крым. Реалии"

Вот так пожар на нефтебазе компании "Азовпродукт" в Ростовской области России выглядел на снимке из космоса вчера, 19 июня, через сутки после атаки украинских дронов.

Интересно, что сегодня, 20 июня, в России заявляют о новой атаке дронов – по нефтебазам в поселке Энем в Адыгее и Тамбовской области.

По данным российских телеграм-каналов, в обоих случаях начался пожар. В минобороны России одновременно отчитались об уничтожении беспилотников над несколькими областями, однако именно Тамбовская не была упомянута.

Напомним, в России ночью 18 июня беспилотники нацелились на нефтебазу в Азове Ростовской области. В сети сообщали, что нефтебаза, которая пострадала, принадлежит компании "Азовпродукт".

По состоянию на вечер 19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что у спасателей не получается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове с пожаром.