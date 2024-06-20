Про це повідомляють моніторингові канали, передає 24 Канал. Зокрема, у мережі оприлюднили відповідні супутникові знімки.

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Пожежа на нафтобазі в Азові триває

Пожежа тривала і минулої ночі. Розширився – це м'яко сказано – перекинувся на інші об'єкти. Чи то у приватний сектор, чи то у Південний порт, за точністю супутникової зйомки визначити складно,

– йдеться у повідомленні.

Супутникові кадри пожежі на нафтобазі / Фото "Крымский ветер" та "Крим. Реалії"

Ось так пожежа на нафтобазі компанії "Азовпродукт" у Ростовській області Росії виглядала на знімку з космосу вчора, 19 червня, через добу після атаки українських дронів.

Цікаво, що сьогодні, 20 червня, у Росії заявляють про нову атаку дронів – по нафтобазах у селищі Енем в Адигеї та Тамбовській області.

За даними російських телеграм-каналів, в обох випадках почалася пожежа. У Міноборони Росії водночас відзвітували про знищення безпілотників над кількома областями, проте саме Тамбовська не була згадана.

Нагадаємо, у Росії вночі 18 червня безпілотники націлилися на нафтобазу в Азові Ростовської області. У мережі повідомляли, що нафтобаза, яка постраждала, належить компанії "Азовпродукт".

Станом на вечір 19 червня губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомляв, що у рятувальників не виходить стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові з пожежею.