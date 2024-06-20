Журналісти оприлюднили супутникові знімки пожежі на нафтобазі АТ "Тамбовнафтопродукт". На кадрах можна побачити, що палало там дійсно потужно.
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Дим із нафтобази бачили навіть з супутників
Журналісти "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки Planet.com, який був зроблений вранці 20 червня. На фото можна побачити, як виглядає пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області Росії.
На знімку видно, що займання було дійсно масштабним, а з резервуара з нафтою у небо тягнувся густий чорний стовп диму. Також видно, що поки що займання не вдалося загасити.
Супутниковий знімок наслідків атаки на Платонівську нафтобазу у Росії / Фото "Радіо Свободи"
Що відомо про атаку нафтобази у Тамбовській області
- Жителі села Платонівка у Тамбовській області розповіли, що близько 4 години ранку почули звук двигуна та вибух. Після цього вони побачили полум'я та стовп диму над нафтобазою.
- Джерела 24 Каналу зазначили, що дрони СБУ уразили склади паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області. Цю нафтобазу окупанти використовували для потреб своєї армії.
- До ліквідації займання були залучені оперативні служби, включно з пожежно-рятувальними підрозділами МНС Росії. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту начебто немає.