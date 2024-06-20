Журналісти оприлюднили супутникові знімки пожежі на нафтобазі АТ "Тамбовнафтопродукт". На кадрах можна побачити, що палало там дійсно потужно.

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Дим із нафтобази бачили навіть з супутників

Журналісти "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки Planet.com, який був зроблений вранці 20 червня. На фото можна побачити, як виглядає пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області Росії.

На знімку видно, що займання було дійсно масштабним, а з резервуара з нафтою у небо тягнувся густий чорний стовп диму. Також видно, що поки що займання не вдалося загасити.



Супутниковий знімок наслідків атаки на Платонівську нафтобазу у Росії / Фото "Радіо Свободи"

Що відомо про атаку нафтобази у Тамбовській області