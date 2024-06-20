Журналисты обнародовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе АО "Тамбовнефтепродукт". На кадрах можно увидеть, что пылало там действительно мощно.
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Дым с нефтебазы видели даже со спутников
Журналисты "Радио Свобода" получили спутниковые снимки Planet.com, который был сделан утром 20 июня. На фото можно увидеть, как выглядит пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области России.
На снимке видно, что возгорание было действительно масштабным, а из резервуара с нефтью в небо тянулся густой черный столб дыма. Также видно, что пока что возгорание не удалось потушить.
Спутниковый снимок последствий атаки на Платоновскую нефтебазу в России / Фото "Радио Свободы"
Что известно об атаке нефтебазы в Тамбовской области
- Жители села Платоновка в Тамбовской области рассказали, что около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв. После этого они увидели пламя и столб дыма над нефтебазой.
- Источники 24 Канала отметили, что дроны СБУ поразили склады горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области. Эту нефтебазу оккупанты использовали для нужд своей армии.
- К ликвидации возгорания были привлечены оперативные службы, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента вроде бы нет.