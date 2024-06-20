Журналисты обнародовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе АО "Тамбовнефтепродукт". На кадрах можно увидеть, что пылало там действительно мощно.

К теме Ночные атаки на российские нефтебазы: известно, что именно попало под удар

Дым с нефтебазы видели даже со спутников

Журналисты "Радио Свобода" получили спутниковые снимки Planet.com, который был сделан утром 20 июня. На фото можно увидеть, как выглядит пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области России.

На снимке видно, что возгорание было действительно масштабным, а из резервуара с нефтью в небо тянулся густой черный столб дыма. Также видно, что пока что возгорание не удалось потушить.



Спутниковый снимок последствий атаки на Платоновскую нефтебазу в России / Фото "Радио Свободы"

Что известно об атаке нефтебазы в Тамбовской области