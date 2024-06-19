Про наслідки удару розповів губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.
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Безпілотники атакували Ростовську область
Російські надзвичайники досі намагаються загасити пожежу.
На жаль, не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА. Ліквідувати займання досі не виходить,
– написав Голубєв.
Також о 16:40 відбулася розгерметизація 2-го резервуару.
Що відомо про удар по нафтобазі
- У ніч проти 18 червня безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області. Відомо, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт".
- Губернатор Ростовської області заявив, що "внаслідок атаки БпЛА зайнялись резервуари з нафтопродуктами". Він запевнив, що інцидент нібито минувся без жертв та постраждалих.
- Джерела 24 Каналу раніше повідомили, що за атакою стоїть СБУ. За даними джерела, нафтобазу атакували дронами українського виробництва.