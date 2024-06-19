Про наслідки удару розповів губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.

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Безпілотники атакували Ростовську область

Російські надзвичайники досі намагаються загасити пожежу.

На жаль, не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА. Ліквідувати займання досі не виходить,

– написав Голубєв.

Також о 16:40 відбулася розгерметизація 2-го резервуару.

Важливо! Уражена нафтобаза є важливою для російської економіки – через цей термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць.

Що відомо про удар по нафтобазі