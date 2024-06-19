О последствиях удара рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Беспилотники атаковали Ростовскую область
Российские чрезвычайники до сих пор пытаются потушить пожар.
К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БпЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается,
– написал Голубев.
Также в 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара.
Что известно об ударе по нефтебазе
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Известно, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт".
- Губернатор Ростовской области заявил, что "в результате атаки БпЛА занялись резервуары с нефтепродуктами". Он заверил, что инцидент якобы прошел без жертв и пострадавших.
- Источники 24 Канала ранее сообщили, что за атакой стоит СБУ. По данным источника, нефтебазу атаковали дронами украинского производства.