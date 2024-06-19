О последствиях удара рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Беспилотники атаковали Ростовскую область

Российские чрезвычайники до сих пор пытаются потушить пожар.

К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БпЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается,

– написал Голубев.

Также в 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара.

Важно! Пораженная нефтебаза является важной для российской экономики – через этот терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.

Что известно об ударе по нефтебазе