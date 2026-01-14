"Победили в украинском тендере": что могли поразить Силы обороны в Таганроге

СБУ вместе с ВМС Украины осуществили атаку на завод "Атлант Аэро" в Таганроге, который производит ударно-разведывательные беспилотники. Атака на это предприятие, где в ее результате возник пожар, ослабит ударные возможности врага.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в разговоре с 24 Каналом, как Силы обороны Украины могли выбрать именно этот завод по производству дронов в Таганроге Ростовской области. Также ночью 14 января дроны и, предположительно, ракеты атаковали завод "Эмпилс" в Ростове-на-Дону, где поразили резервуары нефтепродуктов.

По каким критериям могут выбираться объекты для поражения в России?

Ступак отметил, что Россия производит широкую номенклатуру беспилотников – "Молнии", "Бандероли", "Герани". Только "Гераней" – в модификации "Шахеда" – уже 7 различных вариантов. Их могли изготавливать на пораженном заводе в Таганроге, так же как и различное комплектование к беспилотникам.

Обратите внимание! Кроме поражения завода "Атлант Аэро", Силы обороны в ночь 13 января на оккупированные территории Запорожской области нанесли удар по зенитному ракетному комплексу "Тор" в населенном пункте Черешневое, по ЗРК "Тунгуска" в Подспорье, радиолокационной станции П-18-2 "Прима" в Лозоватке и по сосредоточению живой силы врага вблизи Любимовки.

"Если наши Силы обороны дотягиваются до таких объектов, это означает, что эти объекты действительно победили в украинском тендере на поражение. Потому что объектов у России очень много, а возможностей у нас – не так много. Поэтому перед каждым таким поражением происходят совещания, и, возможно, даже до крика доходит, что надо нанести удар именно по этому объекту, потому что он важен", – отметил Иван Ступак.

Именно во время таких споров, по словам экс-сотрудника СБУ, определяют, что должен быть поражен определенный объект. Остальные – находится в очереди на потом, потому что они менее важны в настоящее время по, например, подрыва поставки российских дронов для атак по Украине.

Что известно о поражении завода в Таганроге?