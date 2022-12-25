Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, еще в начале полномасштабной войны России против Украины стало понятно, что Путину подают неправдивую и искаженную информацию.

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Оккупанты планировали вторжение в Украину в плену мифов

Более того, до 24 февраля россияне вообще не понимали, что происходит в Украине.

На протяжении 30 лет после распада СССР жители России оставались в плену мифов и стереотипов об Украине, украинцах, о якобы желании наших граждан жить с россиянами в одном государстве,

– сказал Стуканов.

Он добавил, что увидеть реальную ситуацию россиянам мешает их шовинизм и отношение к Украине как к колонии. Отсюда, по словам аналитика, и возникла та ошибочная стратегия, с которой оккупанты планировали свое вторжение в Украину.

Почему российская армия могущественна только на бумаге

Кроме того, как объяснил Стуканов, российская армия годами была коррумпирована. Боеспособность российских войск, которую рисовали на бумаге, совсем не соответствует реальной ситуации.

"Коррумпированные чиновники клали себе в карман значительную часть бюджета, который должен был быть направлен на армию. Они строили себе дворцы, вели роскошную жизнь, а армия была недофинансирована", – отметил аналитик.

Подчиненные Путина врут ему о ситуации в Украине

На сегодняшнем этапе война в Украине, которую Россия называет "специальной военной операцией", действительно для россиян провалена.

"В значительной степени это было понятно еще весной. Но россияне "уперлись рогом" и фактически на протяжении лета убили свою армию", – отметил аналитик.

По его словам, те чиновники, которые разворовывали бюджет, сейчас продолжают врать своему начальнику.

Когда эти люди готовят аналитические записки для Путина, а также папочки с документами и информацией о событиях на фронте и обеспечении российской армии, они понимают, что от содержания этих папок зависит их карьера. Они изо всех сил пытаются спасти собственную шкуру,

– подчеркнул Стуканов.

Он добавил, что подчиненные Путина понимают, что если расскажут о реальных поражениях российской армии, рискуют потерять свои должности, а также финансовые возможности для хорошей жизни. Поэтому российские военачальники откровенно лгут главе Кремля, чтобы их не смогли обвинить в провалах российских войск.

Путин верит в то, что его армия медленно продвигается

Следовательно, глава Кремля, получая ложные доклады о ситуации на фронте, живет в своей реальности, где его армия побеждает.

Путин живет сегодня в определенном заблуждении относительно реальной ситуации в Украине. Он считает, что российская армия медленно, но продвигается,

– сказал Стуканов.

По словам аналитика, отсюда и появляются тезисы российского диктатора вроде "Курочка по зернышку клюет".

"Путин верит, что этой "курочке" просто нужно много времени, чтобы склеивать какой-нибудь ангар зерна. Мол, его армия медленно, но движется к победе. Путин действительно в это верит ", – отметил Стуканов.

Он добавил, что у российского диктатора особо и нет выбора, ведь иначе ему остается одно – поднять руки и сдаться.

Планы России касательно войны в Украине: коротко