В эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал, что русские войска могут организовать паузу только в том случае, если перейдут в глухую оборону на некоторых фронтах.
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По его словам, сейчас виден перевод Запорожского фронта в полную глухую оборону. "Мы видим движение колонн преимущественно живой силы из Ростова на Таганрог, далее через Мариуполь и Мангуш на Бердянск. Так, как техники у них нет, они просто насыщают живой силой, переводя Запорожский фронт в глухую оборону", – добавил военный эксперт.
Луганский фронт
Роман Свитан отметил, что те же действия сейчас происходят в районе Луганского фронта. Через Валуйки они насыщают линию фронта и в Кременную. Известно, что это первая линия обороны, которую россияне предполагают, что ВСУ прорвут.
Здесь же идет подкормка из Валуек через Троицкое по железной дороге уже Старобельска и дальше к Счастью. То есть они начинают насыщать и вторую линию обороны,
– добавил Свитан.
"На Херсонском фронте они предполагают, что их будет закрывать река Днепр. Там тоже глухая оборона", – рассказал эксперт.
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Донецкий фронт
Он сообщил, что единственное "горячее" место, где поставлена задача конкретных наступательных действий с помощью живой силы – это Донецкая область. Там Путин приказал освободить ее от ВСУ.
Военный эксперт подытожил, что три участка фронта: Херсонский, Запорожский и Луганский – переходят в глухую оборону. "Горячим" остается Донецкий фронт.
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