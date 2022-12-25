В ефірі 24 каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував, що російські війська можуть організувати паузу тільки в тому випадку, якщо перейдуть в глуху оборону на деяких фронтах.
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За його словами, зараз видно переведення Запорізького фронту в повну глуху оборону. "Ми бачимо рух колон переважно живої сили з Ростову на Таганрог, далі через Маріуполь та Мангуш на Бердянськ. Так, як техніки у них немає, вони просто насичують живою силою, переводячи Запорізький фронт в глуху оборону", – додав військовий експерт.
Луганський фронт
Роман Світан зазначив, що ті ж самі дії зараз відбуваються в районі Луганського фронту. Через Валуйки вони насичують лінію фронту Сватове й до Кремінної. Відомо, що це перша лінія оборони, яку росіяни передбачають, що ЗСУ прорвуть.
Тут же йде підживлення з Валуйок через Троїцьке по залізній дорозі вже Старобільска й далі до Щастя. Тобто вони починають насичувати й другу лінію оборони,
– додав Світан.
"На Херсонському фронті вони передбачають, що їх буде закривати ріка Дніпро. Там також глуха оборона", – розповів експерт.
Дивіться відео: Світан про ситуацію на фронті
Донецький фронт
Він повідомив, що єдине "гаряче" місце, де поставлена задача конкретних наступальних дій за допомогою живої сили, – це Донецька область. Там Путін дав наказ звільнити її від ЗСУ.
Військовий експерт підсумував, що три участки фронту: Херсонський, Запорізький та Луганський – переходять в глуху оборону. "Гарячим" залишається Донецький фронт.
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