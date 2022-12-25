Російський напад на Бахмут ще не досяг своєї кульмінації. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, треба дуже обережно ставитись саме до цієї локації.
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Інтенсивність дій ворога зменшилась
Він зауважив, що зараз можна констатувати зміну в активності та інтенсивності дій російських окупантів. Вона обумовлена тим, що на минулому тижні ЗСУ було дуже вдало знищено великий склад з боєприпасами в Ірміно на Луганщині.
З цього складу дуже багато боєкомплекту відправлялось саме в Бахмут. І це надавало можливість російській артилерії працювати фактично 24/7,
– зазначив експерт.
Він підкреслив, що після того, як було знищено склад, інтенсивність наступальних можливостей ворога зменшилась. А також вони не можуть тримати в обороні ті чи інші позиції.
Що відомо про російський наступ на Бахмут: дивіться відео
Ситуація може погіршитись
"Проте, все може зміниться, на жаль, якщо часткова мобілізація в Росії продовжиться найближчим часом і надасть певний ресурс ворогові, наприклад, 100 – 200 тисяч особового складу. Вже буде не важливо, чи будуть вони забезпечені спорядженням або технікою", – вважає він.
Коваленко наголосив, якщо росіяни сконцентрують ці сили біля Бахмуту та зможуть забезпечити хоча б один – два тижні постійного вогневого валу з боку своєї артилерії, також відбудеться накопичення боєкомплекту, то ситуація на фронті може погіршитись.
Велика кількість людського ресурсу та постійна підтримка артилерії, це саме те, що потрібно російському командуванню. І захопити це місто вони можуть спробувати, використовуючи саме таку тактику,
– зауважив він.
Коваленко зазначив, що з боку ЗСУ також є протидія:
- не дозволити накопичення боєкомплекту в зоні, яка може забезпечити логістично артилерію в цій локації необхідною кількістю снарядів;
- потрібен постійний вогневий контроль основних логістичних артерій, які це постачання забезпечують.
Ситуація в Бахмуті: важливе
- Завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні гинуть десятками та сотнями при спробах захопити Бахмут. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що Пригожин намагається конкурувати з головою міноборони Шойгу. У цьому протистоянні Суровікін став на бік Пригожина, то ж вони утворили альянс. Саме завдяки цьому "вагнерівці" отримали важке озброєння.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ стримують російських військових під Бахмутом, де точаться запеклі бої. Окупанти щодня втрачають особовий склад і техніку заради того, щоб захопити місто. Наші ж воїни намагаються не допустити системного прориву ворога.
- У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні під Бахмутом. На відео, яке опублікували в мережі, ЗСУ викрили позиції окупантів і потужним вогнем відпрацювали по загарбниках.