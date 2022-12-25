Російський напад на Бахмут ще не досяг своєї кульмінації. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, треба дуже обережно ставитись саме до цієї локації.

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Інтенсивність дій ворога зменшилась

Він зауважив, що зараз можна констатувати зміну в активності та інтенсивності дій російських окупантів. Вона обумовлена тим, що на минулому тижні ЗСУ було дуже вдало знищено великий склад з боєприпасами в Ірміно на Луганщині.

З цього складу дуже багато боєкомплекту відправлялось саме в Бахмут. І це надавало можливість російській артилерії працювати фактично 24/7,

– зазначив експерт.

Він підкреслив, що після того, як було знищено склад, інтенсивність наступальних можливостей ворога зменшилась. А також вони не можуть тримати в обороні ті чи інші позиції.

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Ситуація може погіршитись

"Проте, все може зміниться, на жаль, якщо часткова мобілізація в Росії продовжиться найближчим часом і надасть певний ресурс ворогові, наприклад, 100 – 200 тисяч особового складу. Вже буде не важливо, чи будуть вони забезпечені спорядженням або технікою", – вважає він.

Коваленко наголосив, якщо росіяни сконцентрують ці сили біля Бахмуту та зможуть забезпечити хоча б один – два тижні постійного вогневого валу з боку своєї артилерії, також відбудеться накопичення боєкомплекту, то ситуація на фронті може погіршитись.

Велика кількість людського ресурсу та постійна підтримка артилерії, це саме те, що потрібно російському командуванню. І захопити це місто вони можуть спробувати, використовуючи саме таку тактику,

– зауважив він.

Коваленко зазначив, що з боку ЗСУ також є протидія:

не дозволити накопичення боєкомплекту в зоні, яка може забезпечити логістично артилерію в цій локації необхідною кількістю снарядів;

потрібен постійний вогневий контроль основних логістичних артерій, які це постачання забезпечують.

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