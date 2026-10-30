Уничтожение двух Су-34 в России в Волгоградской области: появились спутниковые снимки

В четверг, 29 октября, военно-морские силы нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области страны-агрессора. Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение двух российских бомбардировщиков.

Снимки подтверждают прямое попадание украинских ракет по местам базирования самолетов. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Что видно на снимках?

Аналитический проект AviVector обнародовал подробные кадры стоянок возле ангаров, сделанные 30 октября. На снимках запечатлены обгоревшие остатки российской авиационной техники после ракетной атаки Сил обороны.

Последствия поражения аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области Военно-морскими силами Украины 29 октября. Уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34,

– прокомментировали кадры в AviVector.



Российский аэродром Мариновка / Фото AviVector

Со своей стороны исследователи аналитического сообщества "КиберБорошно" обратили внимание на точность прилета, отметив, что уничтоженные самолеты находились на своих штатных местах.

Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не по случайным точкам на аэродроме,

– отметили аналитики.

Фото российских Су-34 / "КиберБорошно"

Обратите внимание! Истребители-бомбардировщики Су-34 служат основной платформой противника для применения управляемых авиабомб по украинским прифронтовым городам и позициям войск.

Напомним, что спутники NASA FIRMS зафиксировали пожар на аэродроме Мариновка в районе стоянки самолетов ночью 29 октября. ВМС сообщили, что уничтожили вражескую авиацию на территории 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ракетами "Нептун-Д".