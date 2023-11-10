Информацию об этом подтвердили источники 24 канала в разведке. Кроме того, известно, что в результате попадания была детонация. Так что оккупанты, в частности, потеряли один из БТРов, который был на катере. Что ж, эта пятница, в конце концов, как и любая, – совсем неудачная для захватчиков.

Обратите внимание В ГУР рассказали, что для оккупантов означает потеря катеров в Крыму

Уничтожение катеров в Крыму – что известно

В ночь на 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В частности, их слышали в Феодосии и в Черноморском.