Поражен мелочностью западных политиков, – Пионтковский отреагировал на отставку Джонсона

Борис Джонсон объявил о своей отставке, а также покинул пост лидера Консервативной партии. Это произошло после того, как большинство министров покинуло свои должности.

В эфире 24 канала публицист Андрей Пионтковский заявил, что поражен мелочностью западных политиков.

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По его словам, они не понимают масштабов того, что сейчас происходит. Ведь в Украине в боях решается судьба мира. Судьба 21 века.

Андрей Пионтковский отметил, что на этом фоне мотивом устранения Джонсона оказывается вечеринка во время пандемии COVID-19, а также продвижение по службе третьестепенного члена палаты, обвиняемого в сексуальном харасменте.

По мнению публициста, они якобы не понимают масштабов, в каком мире сейчас живут, что происходит, какую огромную роль играл и продолжает играть Джонсон.

Это харизматическая фигура. Он мобилизовал весь мир,

– акцентировал Андрей Пионтковский.

"Я сейчас нахожусь в Вашингтоне – в центре напряженной борьбы, которая длится уже более года. А именно между Блинкеном и Остином, которые являются друзьями Украины, с пропутинским лагерем, который до сих пор представлен в администрации. В этой борьбе, которая внутри США, Джонсон сыграл выдающуюся роль", – сообщил Пионтковский.

Он добавил, что отставка Джонсона для него была бы тем самым, как если бы британцы отправили в отставку Черчилля в 1940 году за алкоголизм. А его вполне можно обвинить в этом, ведь он всегда много пил. Особенно в острые периоды битв за Англию.

"Они не понимают, что продолжающаяся битва за Украину это и есть битва за Англию, и за Европу, и за США, и за весь цивилизованный мир", – отметил публицист.

Смотрите полное видео с Андреем Пионтковским об отставке Бориса Джонсона:

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона и назвал его "настоящим другом Украины". Глава государства также выразил уверенность в том, что политика Великобритании по отношению к Украине в ближайшее время не изменится.