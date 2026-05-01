Очередная сокрушительная атака на Россию: горят нефтеперерабатывающие заводы, ЗРК и склады оккупантов

На днях Силы обороны совместно с СБУ произвели ряд впечатлений российских объектов. Среди разрушенных целей – инфраструктура НПЗ "Туапсинский", ЗРК "Бук-М3" и склады окупантов.

Об этом информирует Генштаб ВСУ и СБУ.

Какие объекты врага разбили Силы обороны?

В ночь на 1 мая беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил безопасности и обороны, в частности ГУР и СБС, нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и морскому нефтетерминалу в Краснодарском крае России. Атака состоялась в рамках операции, направленной на ослабление военно-экономического потенциала России.

В результате работы Сил обороны на территории предприятия вспыхнул пожар. В то же время степень ущерба и масштабы поражений – уточняются.

В службе отметили, что эти два объекта являются крайне важными производственными комплексами и логистическими узлами, поскольку именно они обеспечивают связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Заметим, что Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом России на побережье Черного моря. Его мощность – почти 12 миллионов тонн нефти в год.

В результате удара украинских беспилотников возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма,

– добавили в СБУ.

За прошедшие сутки защитники атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода "Пермский" в Пермском крае России. По предварительным данным, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, после чего на территории предприятия возник пожар.

Вместе с этим бойцы успешно поразили:

зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в окрестностях Ольховатки, что на ВОТ Донецкой области,

склады боеприпасов вблизи Раздольного Донецкой области и населенного пункта Ровеньки Луганской области,

склад материально-технических средств в окрестностях Мелитополя в Запорожье

склад БпЛА в районе Дальнего Белгородской области России,

пункты управления БпЛА противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, населенных пунктов Шевченко и Воскресенка в Донецкой области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Каиров Херсонской области.

Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,

– отметили в Генштабе.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала заявил, что сейчас украинские силы способны поражать российские цели глубоко в тылу, который еще недавно считался безопасным. Последние удары Украины по России фактически оттесняют вражескую армейскую авиацию все глубже от линии боевого соприкосновения. То есть в дальнейшем оккупанты будут тратить больше времени, чтобы доставить авиацию к линии фронта, чем воевать ею.

Что известно о последних атаках Украины на вражеские цели?

В ночь на 1 мая украинские силы атаковали Туапсе. Это уже четвертый удар за апрель. Чтобы ликвидировать огонь оккупанты привлекли 790 человек и 48 единиц специальной техники.

Известно, что 30 апреля украинские военные нанесли сокрушительный удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". На предприятии вспыхнул пожар.

Несколько ранее командующий СБС ВСУ поделился информацией об уничтожении вражеских вертолетов Ми-28 и Ми-17. Операцию провели экипажи 429 отдельной бригады "Ахиллес" и 43 отдельной артиллерийской бригады совместно с ЦСО "А".

В то же время в районе Александровки Запорожской области был атакован зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".