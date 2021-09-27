Поразили все воздушные цели: украинские военные провели боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1"
27 сентября 2021 , 18:01Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки и умения по защите государства. Они провели боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1".
Боевые учения Вооруженных сил Украины провели в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021". Оружие "Бук-М1 "принадлежит Шепетовскому зенитному ракетному полку воздушного командования"Запад".
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что расчеты "Бук-М1" поразили все воздушные цели. Военнослужащие, используя "Бук-М1", выполнили боевые пуски по целям.Обратите внимание! Роль целей выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс".
Военнослужащие провели боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1" / Фото Генштаба ВСУ
Обучение Вооруженных сил Украины: последние новости
- С 22 сентября в Украине стартовали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021".
- Участниками этих тренировок являются представители 15 стран. 11 из них – члены НАТО.
- В рамках учения морские пехотинцы уже отработали, в частности, высадку с судна.
- Также 23 сентября военные провели имитационные стрельбы по реальным целям на Херсонщине.