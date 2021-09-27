Бойові навчання Збройних сил України провели у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". Зброя "Бук-М1" належить Шепетівському зенітному ракетному полку повітряного командування ''Захід''.

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У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що розрахунки "Бук-М1" вразили усі повітряні цілі. Військовослужбовці, використовуючи "Бук-М1", виконали бойові пуски по цілях.

Військовослужбовці України провели бойові стрільби з ЗРК "Бук-М1" / Фото Генштабу ЗСУ

Навчання Збройних сил України: останні новини

  • З 22 вересня в Україні стартували стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля – 2021".
  • Учасниками цих тренувань є представники 15 країн. 11 з них є членами НАТО.
  • У рамках навчання морські піхотинці вже відпрацювали, зокрема, висадку з судна.
  • Також 23 вересня військові провели імітаційні стрільби по реальних цілях на Херсонщині.