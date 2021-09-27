Бойові навчання Збройних сил України провели у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". Зброя "Бук-М1" належить Шепетівському зенітному ракетному полку повітряного командування ''Захід''.
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У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що розрахунки "Бук-М1" вразили усі повітряні цілі. Військовослужбовці, використовуючи "Бук-М1", виконали бойові пуски по цілях.
Військовослужбовці України провели бойові стрільби з ЗРК "Бук-М1" / Фото Генштабу ЗСУ
Навчання Збройних сил України: останні новини
- З 22 вересня в Україні стартували стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля – 2021".
- Учасниками цих тренувань є представники 15 країн. 11 з них є членами НАТО.
- У рамках навчання морські піхотинці вже відпрацювали, зокрема, висадку з судна.
- Також 23 вересня військові провели імітаційні стрільби по реальних цілях на Херсонщині.