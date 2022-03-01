Поражение Путина – единственный вариант победы для России

Украинцы – сложный народ. Очень разный по убеждениям и характерам. Иногда – самый добрый на свете, иногда, мягко говоря, не самый добрый.

Украина едина

Но когда в Украину приходит несчастье, разрозненные индивидуалисты превращаются в разъяренный пчелиный рой - мощный, ядовитый и беспощадный.

Важно Русский корабль, самолет, танк, солдат и офицер, иди на х*й – тогда ты будешь жить

Тогда на армию в течении нескольких часов по призыву переводят миллиарды гривен.

Тогда за несколько часов формируются теробороны крупных городов. Тогда оккупантов с улиц выметают совместными усилиями вчера еще враждовавшие за межу соседи.

Честное слово, без пафоса – Украиной и украинцами можно гордиться.

Вчера бомжи Днепра предложили властям свою помощь: собирать бутылки для коктейлей Молотова. Сами предложили.

Тысячи людей пришли на сборный пункт, чтобы стать на защиту страны.

В Днепре, Одессе, Львове. Героически стоят Николаев, Херсон, Сумы.

Не сдается Киев. На востоке наши ребята не дают спуску коллаборантам и оккупантам.

Как Россия может победить в войне

Это полномасштабная война, которую путинский режим ведет не только против Украины и ее народа - против всего цивилизованного мира. И у России есть единственный шанс победить в ней: сбросить с своей шеи гбистскую клику! Перестать быть оплотом мракобесия, и присоединиться к большей части человечества, живущей по законам демократии.

Поражение Путина - это победа России. Ее шанс на то, чтобы построить настоящее государство - богатое, успешное и дружелюбное.

Другой возможности уже не будет!

Минобороны показало новый эпизод безупречной работы Bayraktar – смотрите видео

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.