Україна єдина
Але коли в Україну приходить нещастя, розрізнені індивідуалісти перетворюються на розлючений бджолиний рій – потужний, отруйний і нещадний.
Важливо Російський корабель, літак, танк, солдат і офіцер, йди на х*й – тоді ти житимеш
Тоді на армію протягом кількох годин на заклик переводять мільярди гривень.
Тоді за кілька годин формуються тероборони у великих містах. Тоді окупантів з вулиць виметають спільними зусиллями сусіди, які вчора ще ворогували.
Слово честі, без пафосу – Україною та українцями можна пишатися.
У неділю безхатьки Дніпра запропонували владі свою допомогу: збирати пляшки для коктейлів Молотова. Самі запропонували.
Тисячі людей прийшли на збірний пункт, щоби стати на захист країни.
У Дніпрі, Одесі, Львові. Героїчно стоять Миколаїв, Херсон, Суми.
Не здається Київ. На сході наші хлопці не дають спуску колаборантам і окупантам.
Як Росія може перемогти у війні
Це повномасштабна війна, яку путінський режим веде не лише проти України та її народу, – проти всього цивілізованого світу. І Росія має єдиний шанс перемогти в ній: скинути зі своєї шиї ГБістську кліку Перестати бути оплотом темряви, і приєднатися до більшої частини людства, що живе за законами демократії.
Поразка Путіна – це перемога Росії. Її шанс на те, щоб побудувати справжню державу – багату, успішну та дружню.
Іншої можливості вже не буде!
Міноборони показало нове відео бездоганної роботи Bayraktar – дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.