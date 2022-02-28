Що таке українська втома від війни

Ми втомилися, росіяни. А ми відрізняємося від вас тим, що коли ми втомлюємося – ми трохи звіріємо.

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У нас зникає емпатія, жалість і вся ця зайва емоційна ху*ня, яка з'їдає ресурси та заважає виконувати одне єдине завдання – вбивати вас.

Солодка булочка

Ми вдома. Ми захищаємо свій дім, свою землю, сім'ї. І ми тільки розігрілися. Ми тільки увійшли у смак. Ми дізналися, що ви просто м'ясо. Солодка булка для воюючої 9 років армії.

А ще маємо тонни захопленої документації. У нас усі документи із секреток. Списки особового складу. Накази.

Ми знаємо, що вам довели бойове завдання, а ніякі не навчання, про які плачете, потрапляючи в полон.

Тому нам уже не треба вас шкодувати. У нас від втоми притуплюються нервові закінчення в мозку та нейронні зв'язки, які відповідають за людяність та гуманізм.

Просто мозок починає заощаджувати ресурси. І ми хочемо одного – убити швидше за вас усіх і піти відіспатися. Ну, це ж здорове та нормальне бажання людського організму? Право на відпочинок.

Ворогу не сховатись

А ще ми слухаємо усі ваші переговори. Ми знаємо ваші плани. Ми знаємо звідки і куди ви підете з паливом. Куди спробуєте підтягти резерви? Ми завтра будемо сильнішими, ніж сьогодні.

Тому що у нас із логістикою вже все нормально. Ми змогли її налагодити та отримали сьогодні те, на що чекали три дні. І завтра ви це побачите. І це останнє, що ви бачитимете у своєму житті.

Ми знаємо, що ви не на навчаннях. Ви прийшли вбивати нас.

Російський корабель, літак, танк, солдат і офіцер. Іди на йух. І тоді ти житимеш. Але це не точно.

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