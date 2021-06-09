Был очень осторожным, – Арестович ответил, почему Порошенко нет на "пленках Медведчука"

Недавно журналисты опубликовали цикл расследований телефонных разговоров с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком. Также в пленках говорилось о консультациях олигарха с якобы Петром Порошенко.

В то же время разговора лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и пятого президента Украины на записях нет. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "Что это было?" сказал, что такая запись все же где-то есть.

Интересно Медведчук был зависим от тогдашней власти, – Бигус об аудиозаписях олигарха

По его словам, возникает вопрос, когда именно такие пленки "выплывут". Если бы он решал, когда их публиковать, то подождал бы аргументов сторонников президента, а тогда опубликовал бы записи.

Порошенко был, наверное, очень осторожным. Я думаю, что она где-то там есть,

– отметил Арестович.

Ведущий программы Сергей Лещенко предположил, что в таком случае сторонники Порошенко сказали бы, что на аудиозаписях – актер. Спикер в ТКГ отметил, что есть экспертиза.

Бигус: Была защищенная линия

Журналист-расследователь Денис Бигус отметил, что кроме беседы с Порошенко, нет записей и с другими собеседниками. У него есть несколько гипотез об этом.

"Я так понимаю, что, кроме того, что есть на записях тех телефонов, которые писались, была еще и защищенная линия, которая в разговорах время от времени упоминается. Возможно, поэтому (нет разговоров – 24 канал)", – добавил Бигус.

последней части программы "Наши деньги" о Медведчуке говорится о его привлечении к обмену пленных с помощью Порошенко. Поэтому у пророссийского депутата были бонусы, в частности он имел контакт с боевиками, коммуницировал с Кремлем и имел возможность летать из Киева в Москву.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео