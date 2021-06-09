Водночас розмови лідера "Опозиційної платформи – За життя" і п'ятого президента України на записах немає. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми "Що це було?" сказав, що такий запис все ж десь є.

Цікаво Медведчук був залежний від тодішньої влади, – Бігус про аудіозаписи олігарха

За його словами, постає запитання, коли саме такі плівки "випливуть". Якби він вирішував, коли їх публікувати, то почекав би аргументів прихильників президента, а тоді опублікував би записи.

Порошенко був, напевно, дуже обережним. Я думаю, що вона десь там є,

– зазначив Арестович.

Ведучий програми Сергій Лещенко припустив, що в такому випадку прихильники Порошенка сказали б, що на аудіозаписах – актор. Спікер у ТКГ відзначив, що є експертиза.

Бігус: Була захищена лінія

Журналіст-розслідувач Денис Бігус зауважив, що окрім бесіди з Порошенком, немає записів і з іншими співрозмовниками. Він має декілька гіпотез щодо цього.

"Я так розумію, що, окрім того, що є на записах тих телефонів, які писались, була ще й захищена лінія, яка в розмовах час від часу згадується. Можливо, тому (немає розмов – 24 канал)", – додав Бігус.

Відзначимо! В останній частині програми "Наші гроші" про Медведчука мовиться про його залучення до обміну полонених за допомогою Порошенка. Через це у проросійського депутата були бонуси, зокрема він мав контакт з бойовиками, комунікував з Кремлем і мав змогу літати з Києва до Москви.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео