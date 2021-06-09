Водночас розмови лідера "Опозиційної платформи – За життя" і п'ятого президента України на записах немає. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми "Що це було?" сказав, що такий запис все ж десь є.
Цікаво Медведчук був залежний від тодішньої влади, – Бігус про аудіозаписи олігарха
За його словами, постає запитання, коли саме такі плівки "випливуть". Якби він вирішував, коли їх публікувати, то почекав би аргументів прихильників президента, а тоді опублікував би записи.
Порошенко був, напевно, дуже обережним. Я думаю, що вона десь там є,
– зазначив Арестович.
Ведучий програми Сергій Лещенко припустив, що в такому випадку прихильники Порошенка сказали б, що на аудіозаписах – актор. Спікер у ТКГ відзначив, що є експертиза.
Бігус: Була захищена лінія
Журналіст-розслідувач Денис Бігус зауважив, що окрім бесіди з Порошенком, немає записів і з іншими співрозмовниками. Він має декілька гіпотез щодо цього.
"Я так розумію, що, окрім того, що є на записах тих телефонів, які писались, була ще й захищена лінія, яка в розмовах час від часу згадується. Можливо, тому (немає розмов – 24 канал)", – додав Бігус.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео