Порошенко допустил строительство 75% "Северного потока-2" для торговли с Медведчуком, – эксперт

Пятый президент Украины Петр Порошенко допустил строительство 75% "Северного потока-2" для того, чтобы торговать с Виктором Медведчуком.

Об этом написал в фейсбуке блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Друзья, хочу напомнить вам о том, что именно Петр Алексеевич допустил строительство 75% "Северного потока – 2". И сделал он это, кстати, чтобы торговать с Медведчуком. Порошенко и его МИД под руководством верного Климкина приложили руку к этому процессу", – сообщил блогер.

По его словам, теперь сторонники "Гетьмана" пытаются раскачать волну, дескать, Зеленский плохо борется с укладкой трубопровода, а вот Петя…

"Это, конечно, полная Фантастика. Давайте-ка вспомним о том, что было на самом деле. Каких успехов в борьбе с "Потоком" добился Петя. И МИД Климкина, который на 3 месяца пережил своего президента и явно не слишком преуспел в сдерживании строительства российской трубы. А теперь цифры и Факты", – отметил эксперт.

Блогер напомнил, что суммарная длина обоих нитей "Потока" – 2 468 километров.

"На момент инаугурации Зеленского, состоявшейся 20 мая 2019 года, было проложено более 50% трубопровода – 1234 километра. Это цифры от 15 мая.

Дальше – ещё интереснее. Кабмин Гройсмана вместе с МИДом Климкина проработал аж до 29 августа 2019 года. На тот момент было проложено 75% трубопровода, или же 1 885 километров – информация на 27 августа. Но это статистика, а тут еще нужно учитывать, что в каденцию Порошенко были проведены основные подготовительные работы по строительству "Северного потока-2", – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что заключались договора с Европейскими подрядчиками, такими как швейцарская Allseas Group.

"Было успешно начато строительство участка на территории Германии. И все это – произошло до того момента, как Зеленский получил реальную возможность влиять на внешнеполитическую ситуацию. Получается, что именно "Гетьман" – привёл к тому, что наша ГТС скоро станет никому не нужной? Получается, это именно он – подвел украинские интересы? Знаете, после последних публикаций, теплого общения Порошенко с Путиным, его переговоров с Медведчуком, я совершенно не удивлен таким развитием событий. Мало того – я думаю, что и строительство 75% "Потока" он допустил ради общего бизнеса с Медведчуком. Но попытки обернуть свой провал подвигом и повесить всех собак на конкурента – это, конечно, верх политического цинизма", – констатировал Михаил Шнайдер.