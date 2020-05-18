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Порошенко и Яценюка допросят из-за аннексии Крыма: что известно

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Порошенко и Яценюка допросят в суде 15.06.2020 из-за аннексии Крыма
Яценюка и Порошенко повторно допросят по делу об аннексии Крыма / epa.eu

Апелляционный суд решил еще раз допросить пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка. Дело касается аннексии Крыма Россией, а апелляционная инстанция таким образом поддержала ходатайство защиты Виктора Януковича.

Апелляционный суд Киева принял такое решение из-за неполного предварительного допроса, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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Также апелляционная инстанция уже определилась с датой проведения такого допроса. Он должен состояться 15 июня, а начало заседания назначено на 11:00 утра.

Напомню, как проходил предыдущий так называемый допрос Порошенко. У защиты тогда было 130 вопросов, но нам не дали возможности озвучить большинство из них,
– заявил юрист.

Допрос Порошенко 21 февраля 2018 года: коротко

Дело касается возможной государственной измены Виктора Януковича во время аннексии Россией Крыма. По версии обвинения, именно экс-президент направил письмо Владимиру Путину с просьбой ввести войска на полуостров, чтобы "защитить его русскоязычное население".

В прошлый раз, когда свидетеля Петра Порошенко допрашивали по этому делу, допрос имел ограничения в 1,5 часа. Правда, завершился он значительно быстрее из-за некорректных, по мнению суда, вопросов со стороны защиты.

Это был первый случай за всю историю Украины, когда действующий президент, имеющий полный иммунитет, давал показания в суде. Порошенко тогда заявил, что лично видел российских военных в Симферополе 21 февраля 2014 года.

допит Порошенка, 21 лютого 2018, анексія Криму
Допрос Петра Порошенко в деле об аннексии Крыма / фото Укринформа

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Виктор Янукович Арсений Яценюк Петр Порошенко
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