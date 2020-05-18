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Порошенка та Яценюка допитають через анексію Криму: що відомо

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Порошенка і Яценюка допитають в суді 15.06.2020 через анексію Криму
Яценюка і Порошенка повторно допитають у справі про анексію Криму / epa.eu

Апеляційний суд вирішив ще раз допитати п'ятого президента України Петра Порошенка і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка. Справа стосується анексії Криму Росією, а апеляційна інстанція у такий спосіб підтримала клопотання захисту Віктора Януковича.

Апеляційний суд Києва схвалив таке рішення через неповний попередній допит, заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

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Також апеляційна інстанція вже визначилася з датою проведення такого допиту. Він має відбутися 15 червня, а початок засідання призначено на 11 годину ранку.

Нагадаю, як проходив попередній так званий допит Порошенка. У захисту тоді було 130 питань, але нам не дали можливості озвучити більшості з них,
– заявив юрист.

Допит Порошенка 21 лютого 2018 року: коротко

Справа стосується про можливу державну зраду Віктора Януковича під час анексії Росією Криму. За версією обвинувачення, саме експрезидент надіслав листа Володимиру Путіну з проханням ввести війська на півострів, аби "захистити його російськомовне населення".

Минулого разу, коли свідка Петра Порошенка допитували у цій справі, допит мав обмеження у 1,5 години. Щоправда, завершився він значно швидше через некоректні, на думку суду, питання з боку захисту.

Це був перший випадок за всю історію України, коли чинний президент, який має повний імунітет, давав свідчення у суді. Порошенко тоді заявив, що особисто бачив російських військових у Сімферополі 21 лютого 2014 року.

допит Порошенка, 21 лютого 2018, анексія Криму
Допит Петра Порошенка у справі про анексію Криму / фото Укрінформу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Україна – Росія Анексія Криму Віктор Янукович Арсеній Яценюк Петро Порошенко Новини політики Новини України
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