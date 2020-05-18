Порошенка та Яценюка допитають через анексію Криму: що відомо

Апеляційний суд вирішив ще раз допитати п'ятого президента України Петра Порошенка і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка. Справа стосується анексії Криму Росією, а апеляційна інстанція у такий спосіб підтримала клопотання захисту Віктора Януковича.

Апеляційний суд Києва схвалив таке рішення через неповний попередній допит, заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Цікаво Кого українці вважають найкращим президентом за роки незалежності: інфографіка

Також апеляційна інстанція вже визначилася з датою проведення такого допиту. Він має відбутися 15 червня, а початок засідання призначено на 11 годину ранку.

Нагадаю, як проходив попередній так званий допит Порошенка. У захисту тоді було 130 питань, але нам не дали можливості озвучити більшості з них,

– заявив юрист.

Допит Порошенка 21 лютого 2018 року: коротко

Справа стосується про можливу державну зраду Віктора Януковича під час анексії Росією Криму. За версією обвинувачення, саме експрезидент надіслав листа Володимиру Путіну з проханням ввести війська на півострів, аби "захистити його російськомовне населення".

Минулого разу, коли свідка Петра Порошенка допитували у цій справі, допит мав обмеження у 1,5 години. Щоправда, завершився він значно швидше через некоректні, на думку суду, питання з боку захисту.

Це був перший випадок за всю історію України, коли чинний президент, який має повний імунітет, давав свідчення у суді. Порошенко тоді заявив, що особисто бачив російських військових у Сімферополі 21 лютого 2014 року.



Допит Петра Порошенка у справі про анексію Криму / фото Укрінформу