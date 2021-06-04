У Порошенко и Медведчука общие олигархические интересы, которые противоречат народу, – Левченко

Пятый Президент Украины Петр Порошенко и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе зарабатывали на контрабанде под видом заботы о людях и до сих пор имеют совместные олигархические интересы, которые противоречат интересам народа Украины.

Об этом говорили гости последнего эфира программы "Право на власть".

Мог ли Порошенко не знать о том, что грузовики везут уголь из-за линии фронта? Мог ли не знать о том, что Медведчук во время энергетической блокады и военной агрессии, которую осуществляла Российская Федерация, вставил свои схемы в "нелегкое решение Президента Украины" по поддержке наших шахт? Как он мог не знать?

– задался вопросом спикер ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, содержание Минских соглашений может быть связано со схемами Медведчука, на которых зарабатывал Порошенко, который на самом деле заботился не о людях, а только о собственном кармане.

"Это был симбиоз противоположных частей политического спектра. Непосредственно Порошенко и Медведчук не конкурировали, потому друг друга и не боялись. А деньги зарабатывать вместе ничто не мешает. Деньги зарабатывали на знаменитой схеме Роттердам+. Контрабанда касалась не только энергоносителей, но и многого другого", – рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он также добавил, что Порошенко, как "опытный и хитрый политик" понимал, что нужно держать различные каналы связи, поэтому мог абсолютно осознанно давать "товарищу" зарабатывать, опасаясь потерять собственный бизнес в России.

"Господин Медведчук и господин Порошенко якобы делают вид, что друг с другом воюют, как будто они представители разных лагерей. Один рассказывает какоц он патриот, другой рассказывает как он "за Россию". На самом деле, оба представляют интересы того же одного процента самых-самых богатых представителей правлящей олигархии, которые имеют одинаковые социально-экономические интересы, которые противоречат социально-экономическим интересам большинства украинского народа", – подчеркнул экс-нардеп Юрий Левченко.

Также он напомнил о расследовании журналистов из Bihus.Info, посоветовав посмотреть украинцам фильм, в котором есть прямые доказательства сотрудничества между двумя олигархами.