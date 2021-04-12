Бизнесмен из Днепра Александр Петровский, также известный как криминальный авторитет "Нарик", имел поддержку пятого Президента Украины Петра Порошенко. Тот даже вручал Петровскому награду.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап. Он отметил, что у Петровского есть яркое криминальное прошлое, однако несколько лет назад он решил "броситься" в религию.

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Следовательно, в конце 2018 года Петровский был вместе с тогдашним президентом Порошенко и митрополитом Епифанием на торжественной службе по случаю получения Украиной Томоса. После богослужения сделали памятное фото.

Рядом с президентом и митрополитом – криминальный авторитет Александр Петровский, который последние годы официально сам себя называет бизнесменом и меценатом,

– заявил Гнап.

Он также напомнил, как Порошенко наградил Петровского государственной наградой – Крестом Ивана Мазепы за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Петровский со священнослужителями и Порошенко / Фото detective-info

К теме. Сын Александра Петровского – Ермак – устроил в Днепре масштабную стрельбу. Как отметил Гнап, никто парня так и не привлек к ответственности.

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