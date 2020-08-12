Прекратите насилие в отношении своих граждан, – Порошенко обратился к властям Беларуси
Петр Порошенко записал видеообращение, в котором призвал белорусские власти прекратить насилие над гражданами, а также провести досрочные президентские выборы с привлечением международных наблюдателей.
Нужно освободить из тюрем политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование оппонентов, подчеркнул Петр Порошенко. Видеообращение пятый президент опубликовал в фейсбуке.
Важно: В Гомеле после задержания скончался 25-летний мужчина: матери тело не показывают
Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательства к насилию,
– сказал Порошенко.
Кроме этого, он призвал власти начать диалог с митингующими и вернуть белорусам беспрепятственный доступ к интернету.
Порошенко предложил Украине в контакте с Люблинским треугольником назначить специального представителя в отношении Беларуси, который должен способствовать урегулированию ситуации. Также политик предупредил о возможной опасности со стороны России.
"В очередной раз призываю международное сообщество: следите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного случая для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью", – отметил Порошенко.
Видеообращение Порошенко к белорусским властям:
Что происходит в Беларуси
После результатов президентских выборов, в которых якобы победу одержал Александр Лукашенко, недовольные белорусы вышли на мирные демонстрации. Митинги переросли в столкновения с силовиками, где сотрудники ОМОНа применяли против людей грубую силу и оружие. По состоянию на 12 августа в Беларуси задержали более 6 тысяч протестующих, есть сотни раненых. По информации СМИ, 2 человека погибли.
Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была уехать в Литву. Страны ЕС результаты выборов не признали.