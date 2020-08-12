Петро Порошенко записав відеозвернення, у якому закликав білоруську владу припинити насильство над громадянами, а також провести дострокові президентські вибори із залученням міжнародних спостерігачів.

Потрібно звільнити із в’язниць політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування опонентів, наголосив Петро Порошенко. Відеозвернення п'ятий президент опублікував у фейсбуці.

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Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства,

– сказав Порошенко.

Окрім цього, він закликав владу почати діалог з мітингувальниками і повернути білорусам безперешкодний доступ до інтернету.

Порошенко запропонував Україні у контакті з Люблінським трикутником призначити Спеціального представника щодо Білорусі, який повинен сприяти врегулюванню ситуації. Також політик попередив про можливу небезпеку зі сторони Росії.

"Вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити із білоруською державністю та незалежністю", – зазначив Порошенко.

Відеозвернення Порошенка до білоруської влади:

Що відбувається у Білорусі

Після результатів президентських виборів, у яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко, незадоволені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Мітинги перетворились у сутички із силовиками, де ОМОНівці застосовували проти людей грубу силу та зброю. Станом на 12 серпня у Білорусі затримали понад 6 тисяч протестувальників, є сотні поранених. За інформацією ЗМІ, 2 людей загинули.

Головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська під тиском змушена була виїхати до Литви. Країни ЄС результати виборів не визнали.