Зокрема, від Socis. Подейкують, що він досить близький до оточення Петра Порошенка.

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Socis

Дивіться, кожен раз коли я вголос кажу, що 24 канал найкращий з усіх – ви маєте розуміти, що я не брешу, адже свято в те вірю.

Продовжу аналогію. Коли я вас запевняю, що моя дружина – найкраща у світі, тут знову жодної неправди немає. Вона дійсно найкраща і кращої взагалі немає! Однак це для мене, а не для вас.

От приблизно такою самою є ситуація із Петром Порошенком і соціологами центру Socis. Вони нас тепер запевняють, що саме "Європейська солідарність" Петра Порошенка є для країни №1.

Випереджає та партія Порошенка навіть "Слугу народу". За даними Socis, у ЄС нині є 12,3% підтримки українців. Водночас у "Слуги народу" лише 12,1%.

Така ж дивна історія в Socis з особистими антирейтингами наших політиків. На їхню думку, з антирейтингом в Порошенка вже суттєве покращення. Має він, мовляв, лише 28%, а не 75%.

У Зеленського, на думку Socis, рейтинг вже навіть гірший, аніж в Порошенка. На цілих 4%.



На думку Socis, у Зеленського гірший рейтинг, ніж у Порошенка / Колаж 24 каналу

Чи вірити в соцопитування Socis – справа ваша особиста. Однак я певен, якщо ви є прихильником Петра Порошенка, то саме в їхні оптимістичні для Порошенка цифри ви і повірите. Так само як і я щиро вірю, що моя дружина найкраща у світі!

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"Рейтинг"

Якщо ж ви не є прихильником Петра Порошенка, то повірите опитуванню від "Рейтингу". Згідно з ним, у Порошенка антирейтинг становить 75%, а Зеленський в тому антирейтингу лише четвертий – після Порошенка, Бойка та Тимошенко.

І з партіями у "Рейтинга" кардинально інша картина, аніж подає нам прихильний до Порошенка Socis. У "Слуги народу" нині 19% підтримки, а в "Європейської солідарності – 13,5%.

Підозра Порошенку

І про Петра Порошенка "2 слова". Таки оголосили підозру у державній зраді – про таке ми чомусь дізналися від його соратника Олександра Турчинова.

Він посеред білого дня у понеділок першим поспішив заявити, що "справа проти Порошенка, мовляв, сфабрикована". Також поставив під сумнів те, що підозра підписана не самою генпрокуроркою Іриною Венедиктовою, а лише її заступником.

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Петро Порошенко є народним депутатом, а тому і досі має свою депутатську недоторканність. Вона трохи інша, аніж була раніше. Тепер виключно генпрокурор вирішує, чи треба депутата позбавляти недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Утім, у ситуації з Петром Порошенком цей номер не пройшов. Щойно слідчі ДБР йому ту підозру спробували вручити, як він згадав, що в нього квитки на літак "горять". Терміново за кордон подався – молитися.

Я зараз не іронізую взагалі, адже саме такі фото Петро Порошенко у своєму фейсбуці і публікує – зі стамбульських церков.

Злі язики стверджують, що квиток на літак Порошенко купив собі просто перед вильотом. Отже, це було у жодному разі не заплановане відрядження, як стверджують тепер у "Європейській солідарності", а банальна втеча.

Утім, ми ж з вами злим язикам, звісно, не віримо, бо їм оббрехати п'ятого президента – раз плюнути. Вони у своєму житті жодної собачої будки не побудувати.

І от вже за кілька годин після такої приголомшливої заяви Турчинова, коли вже журналісти самі почали правоохоронців з цього приводу розпитувати, ті спромоглися нарешті розродитися заявою по Порошенку.

Мовляв, дійсно п'ятому президенту закидають держзраду і фінансування тероризму у справі про постачання вугілля з Донбасу. Я так розумію, мовиться про плівки Медведчука, записи телефонних розмов кума Путіна.

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З них можна дійти висновку, що без прикриття на самісінькій верхівці української влади Медведчуку би не вдалося налагодити схему із купівлею вугілля на окупованих територіях.

Чи це так – дізнаємося згодом, якщо Петро Порошенко в Україну повернеться і ту підозру отримає. Правоохоронці чи то поштою йому ту підозру відправили, чи то під хвіртку його маєтку підсунули…

Хто в цій ситуації виглядає найжалюгіднішим

Тут, звісно, кожен з нас сам для себе вирішує. В залежності від власних політичних вподобань. Однак, як на мене, одне одного вони тут виявилися вартими.

Одні не спромоглися нормально підготуватися до оголошення підозри, а генпрокурорка, попри нібито відданість Зеленському, взагалі злякалася ту підозру особистим підписом візувати.

Однак й інший не знайшов в собі сміливості визнати, що втік за кордон заради самозахисту й прикривається тепер церквою. Мовляв, давно відчував потребу помолитися за кордоном.