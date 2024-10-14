Об этом сообщает портал НАПК со ссылкой на изменения в имущественном состоянии декларанта, внесенные 10 октября.

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10 октября Петр Порошенко внес в свое имущественное состояние и задекларировал 823,7 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это стало выплатой от так называемого "слепого траста". Указанная сумма почти втрое больше прошлогодней. Для сравнения:

в 2023 году "слепой траст" перечислил нардепу 329 миллионов гривен дивидендов,

в 2022 году – 905 миллионов гривен,

в 2021 году – всего лишь 152,4 миллиона гривен.

Кроме этого, в октябре лидер "Евросолидарности" указал и другие крупные доходы: 213 миллионов гривен в виде суммы погашения облигаций и почти 2 миллиона из других источников.

История со "слепым трастом" тянется с 2016 года, когда мировые СМИ одновременно опубликовали большое расследование, раскрывающее причастность многих мировых лидеров и известных людей разных профессий к сокрытию огромных сумм денег в оффшорных компаниях. Среди них оказались Петр Порошенко и Владимир Путин.

Целью создания оффшорных компаний была минимизация налогов Порошенко. После скандала олигарх был вынужден передать свою компанию "Рошен" якобы в "слепой траст". Это позволило компании нардепа работать в России даже во время войны. А в сентябре 2024 года на прилавках магазинов Курской области России были обнаружены полки "Рошен" с конфетами.

Как сообщалось ранее, Порошенко только за один месяц войны обогатился на миллиард. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россиян.

Также, согласно аналитическому отчёту YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму большую, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Всего за годы полномасштабного вторжения Порошенко поднялся с 12-го на 3 место самых богатых олигархов – богаче него только Ахметов и Пинчук.