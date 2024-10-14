Про це повідомляє портал НАЗК із посиланням на зміни у майновому стані декларанта, внесені 10 жовтня.

Буде цікаво Фірми Порошенка освоїли бюджетні кошти, виділені на підтримку "Євросолідарності", – "ЧЕСНО"

10 жовтня Петро Порошенко вніс до свого майнового стану та задекларував 823,7 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Це стало виплатою від так званого "сліпого трасту". Вказана сума є майже втричі більшою за торішню. Для порівняння:

у 2023 році "сліпий траст" перерахував нардепу 329 мільйонів гривень дивідендів,

у 2022 році – 905 мільйонів гривень,

у 2021 році – всього лише 152,4 мільйона гривень.

Крім цього, у жовтні лідер "Євросолідарності" вказав й інші великі доходи: 213 мільйонів гривень у вигляді суми погашення облігацій та майже 2 мільйони з інших джерел.

Історія зі "сліпим трастом" тягнеться з 2016 року, коли світові ЗМІ одночасно опублікували велике розслідування, що розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей різних професій до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них виявилися Петро Порошенко і Володимир Путін.

Метою створення офшорних компаній була мінімізація податків Порошенком. Після скандалу олігарх був вимушений передати свою компанію "Рошен" начебто у "сліпий траст". Це дозволило компанії нардепа працювати в Росії навіть під час війни. А у вересні 2024 року на прилавках магазинів Курської області Росії були виявлені полиці "Рошен" з цукерками.

Як повідомлялось раніше, Порошенко лише за один місяць війни збагатився на мільярд. Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення росіян.

Також, згідно з аналітичним звітом YouControl, депутати від партії "Європейська солідарність", яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.

Всього за роки повномасштабного вторгнення Порошенко піднявся з 12-го на 3 місце найбагатших олігархів – багатші за нього тільки Ахметов і Пінчук.